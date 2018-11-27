أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن "لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على حقيبة بداخلها ​عبوة ناسفة​ في منطقة ​الاشرفية​ قرب جادة ​الاستقلال​"، موضحة أنه "بعد أن قام مكتب المتفجرات في ​قوى الامن​ بمعاينة الحقيبة المشتبه بها، تبين أنها ثلاث حقائب يد نسائية لا تحتوي على أي مواد متفجرة أو ممنوعة".

شكرا لقرائتكم خبر عن قوى الامن: لا صحة لما تم تداوله عن العثور على حقيبة بداخلها عبوة ناسفة في الاشرفية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .