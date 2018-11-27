بولتون: لقاءات ترامب في الأرجنتين لن تشمل ولي العهد السعودي

أكد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون: خلال مؤتمر صحفي، في ​البيت الأبيض​، أن " اللقاءات المرتقبة للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على هامش قمة الدول العشرين في ​الأرجنتين​ لن تشمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

ولفت بولتون إلى أن "ترامب والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيبحثان القضايا الأمنية والاقتصادية والشرق الأوسط وقضايا أخرى على هامش قمة العشرين".

وحول تسجيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لفت بولتون إلى أن "متحدثين بالعربية استمعوا إليه وأبلغونا مضمونه ولم استمع إليه لأني لا أتحدث العربية".

وأوضح بولتون أن "مسألة "حزب الله" وإيران ستكون من ضمن الأمور التي سيتم بحثها في قمة العشرين".

ورفض مستشار الرئيس الأميركي التعليق على سؤال أحد الصحفيين حول ما أفادت به صحيفة "الغارديان" البريطانية حول " منع البيت الأبيض لمديرة CIA جينا هاسبل من تقديم إحاطة للكونغرس حول مقتل خاشقجي".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قد أعلنت، خلال مؤتمر صحفي، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ ورئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري والمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ على هامش قمة الدول العشرين المقررة في 30 تشرين الثاني الحالي في الأرجنتين".