إطلاق نار في مستشفى "وولتر ريد" العسكري في واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية عن "وقوع حادثة ​إطلاق نار​ في المستشفى العسكري "وولتر ريد" في العاصمة الأميركية ​واشنطن​، فيما لاحقت ​الشرطة الأميركية​ مطلق النار". واوضحت أن "المجمع الطبي العسكري بواشنطن أغلق مداخله ومنع العاملين فيه من المغادرة مع استمرار إطلاق النار".

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