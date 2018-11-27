السلطات الافغانية تؤكد ان الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها

اعلنت اللجنة الانتخابية الأفغانية أن ​الانتخابات الرئاسية​ ستجري في موعدها المقرر في 20 نيسان 2019 ، وسط مخاوف من إرجائها. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية الى ان ​الولايات المتحدة​ تكثف جهودها للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان بعد 17 عاما من النزاع. ويتخوف البعض من ان تؤخر هذه الانتخابات الرئاسية المحادثات، فيما أعرب الموفد الأميركي الخاص للسلام في ​افغانستان​ زلماي خليل زاد عن أمله بالتوصل الى اتفاق سلام بين الحكومة وطالبان قبل الانتخابات.

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