أ ف ب: رئيس الغابون سينتقل الأربعاء من الرياض إلى الرباط

أكد مصدر في رئاسة ​الغابون​ لـ "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "رئيس الغابون ​علي بونغو​ سيغادر العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​ إلى العاصمة المغربية ​الرباط​ لمتابعة فترة النقاهة بعدما لازم المستشفى في العاصمة السعودية منذ 24 تشرين الاول"، مشيراً إلى أن "فترة النقاهة يمكن أن تستمر بضعة اسابيع او بضعة ايام"، لافتاً إلى أنه "اعتبارا من الغد وعلى أقصى تقدير الخميس سيتوجه كثير من المسؤولين بينهم مدير ديوان الرئيس ومسؤول التشريفات والمتحدث باسم الرئاسة الى الرباط".

فيما لفتت زوجة رئيس الغابون سيليفا بونغو، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن "زوجي سيغادر غدا الاربعاء 28 تشرين الثاني مستشفى الملك فيصل في الرياض في السعودية وسيصل في اليوم نفسه إلى الرباط"، معربة باسمها وباسم زوجها عن "امتنانهما الكبير للسلطات السعودية والطاقم الطبي".

وأوضحت أنه "لمتابعة نقاهته، اختار الرئيس بالتشاور مع عائلته أن يقبل بعرض استقباله من أخيه العاهل المغربي ​محمد السادس​، نحن ممتنون له جدا"، مشيرة إلى أن "هذا الانتقال من الرياض الى الرباط بات ممكنا بفضل التحسن الملحوظ جدا للوضع الصحي لبونغو".

وشددت على أن "بونغو سينتهز فترة النقاهة القصيرة هذه لاستعادة كامل قدراته البدنية وللعمل على الملفات الأكثر إلحاحا في الغابون"، مشيرة إلى أنه "طلب من المسؤولين الأساسيين في رئاسة الجمهورية أن ينضموا اليه في الرباط".