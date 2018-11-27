أكد أمين عام المجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي انه "يمكن بفضل تعزيز الوحدة بين الشعوب المسلمة وبلورة نواة المقاومة، افشال مؤامرات الأعداء وقلب معادلات القوى الغربية والتي ترمي الحفاظ على أمن ومصالح كيان الاحتلال الصهيوني".
ولفت إلى أن "فلسطين وفي مسار نضالها تدافع عن قضيتها وايضا قضايا الأمة الإسلامية برمتها"، مشيراً إلى أن "قائد الثورة الإسلامية لطالما أكد على ان القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية للعالم الإسلامي".
شكرا لقرائتكم خبر عن ولايتي: وحدة المسلمين قلبت معادلات القوى الغربية في المنطقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .