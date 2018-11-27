ولايتي: وحدة المسلمين قلبت معادلات القوى الغربية في المنطقة

أكد أمين عام ​المجمع العالمي​ للصحوة الإسلامية ​علي أكبر ولايتي​ انه "يمكن بفضل تعزيز الوحدة بين الشعوب المسلمة وبلورة نواة ​المقاومة​، افشال مؤامرات الأعداء وقلب معادلات القوى الغربية والتي ترمي الحفاظ على أمن ومصالح كيان الاحتلال الصهيوني".

ولفت إلى أن "​فلسطين​ وفي مسار نضالها تدافع عن قضيتها وايضا قضايا الأمة الإسلامية برمتها"، مشيراً إلى أن "قائد الثورة الإسلامية لطالما أكد على ان ​القضية الفلسطينية​ هي القضية الرئيسية للعالم الإسلامي".