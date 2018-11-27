الخارجية الأردنية: قرارات العفو في الإمارات شملت أردنيين

أكدت ​وزارة الخارجية​ الأردنية أن "قرارات العفو التي صدرت عن دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة قد شملت عددا من الأردنيين المحكومين هناك"، موضحةً أن "السفارة الأردنية في ​أبوظبي​ والقنصلية العامة في دبي ومنذ الإعلان عن قرارات العفو تواصلت مع الجانب الإماراتي للحصول على قائمة رسمية تبين أعداد وأسماء الأردنيين المشمولين بالعفو".

ولفتت إلى أن "الإعلان عن الأعداد النهائية سيكون حال توفرها بصورة رسمية".

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر عفوا رئاسيا عن مئات ​السجناء​ بمناسبة اتحاد الإمارات (العيد الوطني الإماراتي) الـ47، الموافق الـ2 من كانون الأول عام 1971.