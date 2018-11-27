حماس: لا أمن للاحتلال الصهيوني علي أرض فلسطين

أكدت حركة "حماس" أنه "لا أمن للاحتلال الصهيوني فوق الأرض الفلسطينية"، مطالبة السلطات الاسرائيلية بـ"الرحيل مع قطعان مستوطنيه"، مشيرةً إلى أنه "على الاحتلال توقع المزيد من البطولات وأعمال ​المقاومة​ ما دام يجثم فوق أرضنا ويستبيح مقدساتنا".

وشددت على أن "المقاومة ستواصل طريقها بإرادة أبناء ​الشعب الفلسطيني​ رغما عن الاحتلال الذي يواصل جرائمه في استباحة الأرض، عبر الاقتحامات والاعتقالات ومصادرة الأراضي".