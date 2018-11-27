لافروف بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني حادثة مضيق كيرتش

بحث وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ حادثة مضيق كيرتش، داعياً الخارجية الألمانية للتأثير على القيادة الأوكرانية من أجل منع المزيد من الإستفزازات.

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