فيصل: نتفاءل بالوصول إلى الأهداف المرجوة مع واشنطن

أكد وزير الدولة بالخارجية، أسامة فيصل، تفاؤله بالوصول، من خلال الحوار مع الولايات المتحدة، إلى الأهداف المرجوة، مشيراً إلى التفاهمات الاقتصادية والتعاون مع الدول العربية، ونوه بالدور الإعلامي وأهميته في عكس الوجه المشرق للبلاد.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان ناقشت يوم الثلاثاء، برئاسة د. محمد المختار، بحضور وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل، المحاور التي وردت في بيان الوزارة حول خطة الوزارة للعام المقبل وأدائها للفترة من أبريل إلى سبتمبر من هذا العام.

وامتدحت اللجنة جهود الوزارة والحراك الذي أسهم في حل كثير من القضايا، خاصة قضية دولة الجنوب، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، والمساعي الجارية نحو أفريقيا الوسطى، ومساهماته في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، إضافة للعمل الجماعي العربي والأفريقي في مجال السلم والأمن والتنمية.

وأشارت اللجنة بحسب شبكة الشروق – إلى أهمية دفع العلاقات وتطويرها مع مختلف دول العالم، تأسيساً لعلاقات متوازنة وتعزيز العلاقات الثنائية، وثمنت مشاركة الوزارة الفاعلة في المجتمع الدولي حول القضايا التي تصب في المصالح الوطنية، داعية إلى بذل مزيد من الجهود لدفع التحاور مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)