الهلال يحطم جيش زنزبار برباعية نارية

حقق الهلال فوزاً كبيراً عالى ضيفه الجيش الزنزباري، بلغ أربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا، حيث سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن البرازيلي جيوفاني والمالي بوبكر ديار والكونغولي ادريسا مبومبو وذلك بعد أن قدم الهلال شوطاً رائعاً استحوذ فيه على الكرة وأهدر رماته عديد الفرص، فيما تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني برغم من التعديلات التي أجراها التونسي اراد الزعفوري المدير الفني للفريق حيث تحسن أداء فريق الجيش الزنزباري بشكل واضح وحصل على عدد من الفرص التي فشل في تحويلها إلى أهداف في الوقت الذي نجح فيه القائد عبداللطيف بوي في إضافة الهدف الرابع من ضربة رأسية رائعة. وسيتجدد لقاء الفريقان في الخامس من ديسمبر المقبل في لقاء الإياب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)