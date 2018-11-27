بالفيديو : سعوديون يعتذرون للشعب السوداني عن إساءة المهرج الذي ظهر وهو يرقص بمؤخرته بالزي السوداني

أثار الفيديو الذي يظهر فيه مهرج سعودي يرقص بمؤخرته وهو يرتدي الزي السوداني القومي (الجلابية والعمامة) في مهرجان الطائف للتسوق – أثار حفيظة كثير من الأشقاء العرب الذين انبروا على الدفاع عن الشخصية السودانية التي أساء إليها هذا التصرف المسئ بحسب الكثيرين الذين شاهدوا الفيديو.
هذا وقد أشار برنامج (بي بي سي – تريندينغ) على قناة بي بي سي إلى إلقاء القبض على الشاب السعودي الذي أساء للشخصية السودانية ، مشيرة إلى الاحتجاج الرسمي من الجانب السوداني عبر السفارة السودانية الذي أشار فيه صحفي سوداني إلى أن هذا الشاب لا يعبر عن التيار الكبير العريض للشعب السعودي والخليجي .
عدد كبير من السعوديين ومن جنسيات عربية مختلفة استنكروا تصرف المهرج السعودي مدافعين عن الشخصية السودانية حيث علق أحدهم قائلاً :(السودان من أجمل الشعوب في السعودية وهم إخوان لنا و نحن نحترمهم ونجلهم ولا ننكر دورهم في مجال التعليم لدينا فلا تجعلوا من هذا المقطع الذي لا يمثل غير شخص لا نقول عليه غير سفية يجهل ما يفعل ولو سألت أي سعودي عن أي مقيم أقرب لديك من حيث الطيبة والنخوة لقال لك الجنسية السودانية). وعلق آخر معتذراً للشعب السوداني حيث كتب ( أعتذر لإخواني السودانيين عن هذا الشخص وهو لا يمثل الشعب السعودي هذا عمل فردي ولا يمثل السعوديين و نحن نحب الشعب السوداني تخرجت على يد سوداني في الجامعة ولي كل تقدير و الاحترام لكم حكومة و شعبا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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