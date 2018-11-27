البرلمان يشكل لجنة للمتابعة و الصحة تقر بانعدام مصل التيتانوس

أعلن المجلس الوطني في جلسته يوم الثلاثاء برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، عن تكوين لجنة مختصة لمتابعة وتوفير الأدوية المنقذة للحياة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير الصحة الاتحادي وبنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة؛ وذلك بعد استماع المجلس للسؤال المقدم من عضو المجلس الوطني محمد صديق علي أحمد فرج، عن دوائر المؤتمر الوطني حول انعدام مصل التيتانوس بالبلاد، والذي تلته رئيسة لجنة الصحة والبيئة والسكان والأراضي دكتورة امتثال الريح الطريفي؛ عن ماهية الأسباب التي أدت لانعدام مصل التيتانوس وأن الموجود منه انتهت مدة صلاحيته وتم سحبه من الصيدليات.

وأوضح وزير الصحة الاتحادي محمد ابوزيد مصطفى – في إجابته – الصعوبات التي تواجه بنك السودان المركزي في توفير النقد الأجنبي وعقبات في التحويل إلى الخارج، مشيراً إلي خطة الإمدادات الطبية البديلة وسياستها الجديدة لتحديد المخزون وإعادة الطلب في أصناف الأدوية.

وقال أبوزيد إن صندوق الإمدادات الطبية أودع فاتورة مبدئية لتوريد مصل التيتانوس لبنك السودان منذ 17اكتوبر من العام 2017م في وقت كان المخزون منه نحو (205.500) أمبولة، وظلت الشحنة من المصنع في انتظار استلام المبلغ في بنك الشركة الأجنبية المصنعة للمصل، فقامت الإمدادات الطبية بشراء كمية احتياطية لسد الفجوة؛ وذلك لرفض الشركة الفائزة بالعطاء لتوريد الصنف بالسعر التأشيري، كما رفضت التعامل مع الإمدادات الطبية بالسعر التأشيري لعدم إمكانية الحصول على المبلغ من البنوك.

وأشار الوزير إلى المحاولات التي تعذرت مع بعض الشركات المسجلة في السودان لتوريد مصل التيتانوس.

وتطرق وزير الصحة الاتحادي إلى تاريخ صلاحية واستهلاك الأدوية، مبينا أن تخزين الأدوية لفترات طويلة يعرض الأدوية للتلف، وأن شح العملة أدى إلى عدم وصول مصل التيتانوس حتى الآن، مشيراً إلى اختلاف تداول العملة الحرة مقارنة بالجنيه السوداني والسعر التأشيري.

وكشف عن بعض الشركات التي رفضت التعامل مع الإمدادات الطبية، واصفاً عقار مصل التيتانوس بالمهم، داعياً إلى الاحتفاظ بالأدوية المنقذة للحياة وقت الحاجة نسبة لأهميتها، موضحاً أن الأمراض المستوطنة تزيد إصابتها في فترة الخريف؛ وأن وصول الأدوية إلى البلاد يستغرق أربعة أشهر على الأقل، كما دعا إلى الإسراع في التحويل البنكي لضمان توفير الأدوية المنقذة للحياة

وأوصى وزير الصحة الاتحادية بحسب سونا – بإلزام بنك السودان المركزي بسداد ما عليه من التحويل البنكي لتنفيذ فواتير الأدوية المطلوبة للبلاد تجنباً لأي فجوة دوائية في المستقبل ، واقترح تخصيص مبلغ لا يقل عن ثلاثة ملايين يورو أسبوعياً لتنفيذ فواتير الأدوية التي يقدمها الصندوق كل أسبوع للبنك المركزي دون تأخير.

وذكر وزير الصحة أن الكمية المتوفرة حالياً من مصل التيتانوس نحو مائة ألف أمبولة؛ تكفي لأربعة أشهر داعياً المجلس الوطني للإطلاع بدوره في المساعدة لتوفير الأدوية المنقذة للحياة.

من جانبهم؛ تطرق أعضاء المجلس الوطني في أسئلتهم الفرعية إلى خطورة انعدام مصل التيتانوس، ودعوا إلى تدخل صندوق الإمدادات الطبية مباشرة لبيع وشراء الأدوية أو الإعلان عنها عبر عطاءات، مشددين على إيلاء الدولة مسألة الأدوية المنقذة للحياة أولوية قصوى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)