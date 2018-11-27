كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي: نشاط متزايد لداعش في الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن "نشاط تنظيم داعش ازداد في محافظة نينوى والمناطق الغربية والحدودية"، مؤكداً أن "قادة الأمن قاموا بجولات تفقدية في تلك المناطق".
وصرح عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، نقلتها وكالة الأنباء العراقية، اليوم، أن "نينوى عزيزة علينا وأهلها أعزاء، لذا يهمنا أن تستعيد عافيتها"، مشيراً إلى أن "هناك نشاطاً متزايداً لتنظيم داعش، وقادتنا الأمنيون قاموا بجولات في المناطق الغربية والحدودية".
وأضاف عبد المهدي، أن "مجلس الوزراء صادق على اتفاق التعاون العسكري بين العراق والأردن".
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