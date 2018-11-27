كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اليوم الثلاثاء، التأكيد على عزم الاتحاد الحفاظ على الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015، وذلك بعد اجتماعها مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.
وعبرت خدمة العمل الخارجي الأوروبية في بيان "عن عزمهما الحفاظ على الاتفاق النووي باعتبار ذلك احتراماً للاتفاقات الدولية ودعامة أساسية للأمن الأوروبي والإقليمي".
وأضافت: "كررت فيديريكا موغيريني خلال الاجتماع أيضاً موقف الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا محل الاهتمام مثل دور إيران في المنطقة".
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