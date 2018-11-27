يبدو أن تألق نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، مع فريق بروسيا دورتموند الألماني، قد زاد من شعبية هذا الأخير في المغرب، وباتت أقمصته الصفرات تنافس أقمصة الريال و”البارصا”، وهو الأمر الذي يثير اهتمام النادي الألماني العريق.
فقد قام شباب إحدى المناطق المجاورة لأكادير، بتصوير فيديو قصير يظهرهم وهم يرقصون رقصة “احيدوس” الشهيرة مرتدين قميبص النادي، هذا الفيديو اثار إعجاب النادي الألماني، فقام بوضعه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ولقي مشاركة وتفاعلا كبيرا، من قبل المغاربة، الألمان، وعشاق النادي من كل ربوع العالم.
إليكم الفيديو:
شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة دورتموند الألماني تنشر رقصة “أحيدوس” سوس بأقمصة الفريق – فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .