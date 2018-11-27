صفحة دورتموند الألماني تنشر رقصة “أحيدوس” سوس بأقمصة الفريق – فيديو

يبدو أن تألق نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، مع فريق بروسيا دورتموند الألماني، قد زاد من شعبية هذا الأخير في المغرب، وباتت أقمصته الصفرات تنافس أقمصة الريال و”البارصا”، وهو الأمر الذي يثير اهتمام النادي الألماني العريق.

فقد قام شباب إحدى المناطق المجاورة لأكادير، بتصوير فيديو قصير يظهرهم وهم يرقصون رقصة “احيدوس” الشهيرة مرتدين قميبص النادي، هذا الفيديو اثار إعجاب النادي الألماني، فقام بوضعه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ولقي مشاركة وتفاعلا كبيرا، من قبل المغاربة، الألمان، وعشاق النادي من كل ربوع العالم.

إليكم الفيديو: