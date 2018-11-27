القرآن الكريم والأدعية.. المزراوي يكشف “طقوس” الأسود قبل خوض المباريات

يواصل النجم المغربي الصاعد، نصير المزراوي، 20 سنة، الظهير الأيمن لفريق أجاكس أمستردام الهولندي، إثارة الانتباه ونيل الإعجاب من أنصار الفريق وعشاق الكرة الأوروبية، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به هذا الموسم مع الفريق، سواء في منافسات الدوري الهولندي الممتاز أو في عصبة الأبطال الإفريقية.

النجم المغربي، الذي فضل منتخب بلده الأم، رغم الإغراءات الكبيرة من منتخب بلاد “الطواحين” ومدربها الشهير كومان، يمر من أزهى فتراته، ويحلم بأن يخطف مساء اليوم بطاقة العبور لدور ثمن نهائي أغلى المنافسات القارية، عندما يواجه أجاكس فريق آيك أثينا اليوناني، في الجولة قبل الاخيرة من دور المجموعات.

وعلى الرغم من تألقه اللافت، إلا أن المزراوي يفضل أن يُبقي “قدميه على الأرض”، ففي حوار له مع صحيفة ” volkskrant.nl” الهولندية، يقول النجم المغربي ” أنا أفضل أن أظل متواضعا، وأن اعمل على تطير مستواي وتحقيق الألقاب مع فريقي”.

إبن مدرسة فريق العاصمة الهولندي، تحدث في هذا الحوار أيضا على الهدفين الرائعين اللذان وقعهما في “الشامبيونس ليغ” في مرمى كل من بايرن ميونخ وبنيفيكا، ” أتذكر هذين الهدفين بكل فخر، لقد اشتغلت كثيرا من أجل تحقيق ذلك، وأسعى دائما لتسجيل المزيد من الأهداف” يصرح المزراوي.

وبخصوص خياره اللعب مع المنتخب المغربي بدل هولندا، شدد النجم الشاب على أنه متأكد تماما من خياره، ” لم أتردد كثيرا في اختيار اللعب لبلدي المغرب، وأنا فخور جدا بهذا الخيار”.

وأضاف قائلا، ” الكرة في القارة الإفريقية مختلفة تماما على تلك التي نلعبها في أجاكس، يغلب عليها الاندفاع البدني والقوة الجسمانية.. قبل أن ندخل لأرضية الملعب، نشكل حلقة دائرية في مستودع الملابس، نقوم بتلاوة القرآن الكريم، وبالضبط سورتين صغيرتين، بالإضافة إلى بعض الأدعية.. اللغة العربية مختلفة بعض الشيء عن الدارجة المغربية، لكنني أفهم جيدا القرآن الكريم والأدعية التي نتلوها”.

وخاض المزراوي، الذي يعتبر زميله المغربي حكيم زياش، قدوته الأولى، أول مباراة رسمية له مع “أسود الأطلس”، أمام الكاميرون، كما شارك لبضع دقائق في مباراة تونس الأخيرة، وقدم خلالهما مستوى كبيرا، أظهر فيهما بأنه الظهير الأيمن الأساسي داخل توليفة المنتخب الوطني.