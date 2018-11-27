الحسنية يفتتح مشاركته في كأس الـ”كاف” برباعية أمام حرس النيجر – صور

صور: محمد بيلا

استهل فريق حسنية أكادير، انطلاقته في منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية، بالفوز على الجمعية الرياضية للحرس الوطني للنيجر بأربع أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بملعب أدرار بأكادير، برسم ذهاب الدور التمهيدي لمنافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وأنهى الفريق السوسي، الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، وقعه العميد جلال الداودي في الدقيقة “19”، وفي الجولة الثانية أضاف أيوب الملوكي ثاني الأهداف في الدقيقة “62” ، قبل أن ليعود العميد جلال الداودي ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة “72”، وينهي الملوكي ايضا حصة التسجيل بهدف رابع في الدقيقة “90”.

وتعتبر هذه المباراة، التي قادها طاقم تحكيم جزائري بقيادة حكم الوسط نبيل بوخلفة، أول مباراة رسمية دولية للفريق السوسي على أرضية ملعب أكادير الكبير، كما يعود آخر ظهور للحسنية في المنافسات القارية إلى 2007 عندما إنهزم في مباراة ثمن نهاية كأس الإتحاد الإفريقي، أمام دلفين من نيجيريا بضربات الترجيح بملعب الإنبعاث.

وتعد مشاركة الحسنية في كأس الكاف لهذه السنة هي الثانية له في مسار مشاركته الإفريقية، بالإضافة إلى مشاركته في نسختين لدوري أبطال إفريقيا.