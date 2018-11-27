طنجاويون يطالبون إدارة الاتحاد بـ”التحرك” ويطالبون الجماهير بالعودة – فيديو

فيديو: يونس ميموني
يأمل عشاق فريق اتحاد طنجة أن يبصم الفريق على بداية قوية، في أول مشاركة له في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك في مواجهته اليوم مع فريق من التشاد، في إطار الدور التمهيدي، غير أنهم يعبرون عن عدم رضاهم من الطريقة التي يدير بها المدرب التونسي أحمد العجلاني الفريق، ولا حتى على الأداء الذي يظهر به هذا الموسم في البطولة الاحترافية.
عشاق حامل لقب البطولة الاحترافية، يؤكدون على ضروروة الانتصار في الديار بنتيجة مهمة، قبل العودة للتشاد، وذلك من أجل البصم على انطلاقة موفقة في المنافسة، تساعدهم على مناقشة باقي الأدوار بثقة.
غير أنهم يؤكدون على ضرورة تحرك إدارة النادي، وكذا ضرورة عودة الجماهير الشمالية لملئ مدرجات ملعب “ابن بطوطة”.
إليكم آراء الجماهير الطنجاوية قبل مباراة اليوم أمام إليكت سبورت التشادي:
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