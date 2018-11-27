إسرائيل تُعلن عن اكتمال “صفقة القرن” الأمريكية والكشف عنها أوائل 2019

أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، اليوم الثلاثاء، أن “خطة السلام (في إشارة لصفقة القرن) باتت مكتملة الآن”، وواشنطن ستكشف عنها، أوائل العام المقبل، دون تحديد موعد بدقة.

وأضاف السفير الإسرائيلي في تصريحات للصحفيين، بالأمم المتحدة في نيويورك، أن الإدارة الأمريكية ناقشت تفاصيل إطلاق تلك الخطة بالفعل مع إسرائيل.

و”صفقة القرن” هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع القدس واللاجئين.

واعتبر دانون أن بداية العام المقبل ستكون الأفضل لإطلاق صفقة القرن؛ لأنها ستكون قبل عدة أشهر فقط من عقد الانتخابات المتوقعة في إسرائيل.

ورفض السفير الإسرائيلي توضيح ما إذا كانت الصفقة ستضمن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ولفت إلى أنه لا يعرف تفاصيل الخطة، ولكنه يعلم أنها “باتت مكتملة”، على حد قوله.