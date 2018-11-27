"حرية حرية للمرأة العربية": تظاهرات غاضبة بعد مقتل يارا أيوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هزت جريمة قتل الفتاة يارا أيوب (16 عاما) من قرية الجش، المجتمع الفلسطيني في الداخل، وهي الضحية الثانية عشرة في جرائم قتل النساء العربيات منذ مطلع العام الجاري.

ونظمت خلال اليوم الثلاثاء، مظاهرات في بلدات عربية احتجاجا على ظاهرة العنف وقتل النساء، حيث شهدت مشاركات واسعة في كل من حيفا وترشيحا وكفر ياسيف وطمرة وجامعة حيفا وبسمة طبعون ويافة الناصرة وغيرها من البلدات.

وفي حيفا، شارك المئات في مظاهرة ضد قتل النساء بدعوة من حراك حيفا، أغلقوا خلالها المشاركون جادة بن غوريرون، وحملوا لافتات كتب على بعضها "حرية حرية.. للمرأة العربية" و"لا شرف بالجريمة" وغيرها من الشعارات الرافضة والمستنكرة. وشارك في المظاهرة النائب د. جمال زحالقة ونشطاء من المنطقة.

إغلاق جادة بن غوريون، حيفا إغلاق جادة بن غوريون، حيفا

وفي طمرة، نظمت مجموعة من الناشطات الاجتماعيات وقفة احتجاجية ضد قتل النساء بالتعاون مع بلدية طمرة شارك فيها العشرات من النساء والرجال والأطفال.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، العمل على الحد من ظاهرة قتل النساء والعنف ضد المرأة، ومعاقبة المجرمين ومحاسبة الشرطة على تقاعسها في معالجة الجرائم وتقديم المتهمين للمحاكمة.

طمرة، مساء اليوم طمرة، مساء اليوم

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الصامتة الشعارات المنددة والاستياء والاستنكار.

وفي كفر ياسيف، شارك العشرات في وقفة صامتة نظمت في الشارع الرئيسي بمشاركة النائبة عايدة توما -سليمان، نددوا خلالها بجرائم القتل والعنف ضد المرأة.

كفر ياسيف، مساء اليوم كفر ياسيف، مساء اليوم

وشارك العشرات من الطالبات والطلاب العرب في جامعة حيفا، اليوم الثلاثاء، وقفة حداد على روح ضحية جريمة القتل في قرية الجش، الفتاة يارا أيوب، وعلى أرواح جميع ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي.

جامعة حيفا، اليوم جامعة حيفا، اليوم

وفي يافة الناصرة، رفع عشرات المشاركين في وقفة احتجاجية، لافتات عبرت عن رفضهم للجريمة واحتجاجا على تقاعس الشرطة عن أداء عملها بتقديم متهمين إلى المحاكمة وحل القضايا المتكدسة لجرائم القتل في المجتمع العربي.