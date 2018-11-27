إيطاليا: اعتقال زعيم مافيا بعد اختفاء دام 15 عاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أحد أكثر رجال المافيا المطلوبين على قائمتها، في مدينته نابولي، بعد أن اختفى منذ نحو 15 عاما.

وعثرت الشرطة على أنتونيو أورلاندو (60 عاما)، زعيم أقوى مافيا في نابولي "كامورا"، في مخبئه الفاخر، الذي كان يُصدر فيه الأوامر لعصابته على مدار الأعوام الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية.

وقالت الشرطة إنها وجدت في شقته الفاخرة التي كان يختبئ بها، جهاز جري وساونا حفر مهربا سريا من تحت مقعدها.

وذكرت الصحيفة أن أورلاندو لم يقاوم اعتقاله، لكنه نجح بحرق بعض الوثائق قبل دخول أفراد الشرطة إلى شقته.

وارتبط اسم عاصبة "كامورا" بتهريب المخدرات من المغرب عبر إسبانيا، وتبييض الأموال، والابتزاز والقتل.

وقال الصحافي الإيطالي، روبرتو سافينيو، إن أفراد العصابة يُطلقون اسم "ساحلنا" على الساحل الإسباني على البحر الأبيض المتوسط، للدلالة على سيطرتهم على تجارة المخدرات في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة استعانت بقاتل مأجور تحوّل إلى مُخبر، لمعرفة تفاصيل العصابة في تسعينيات القرن الماضي، والذي سلّم بدوره معلومات عن أورلاندو وكيفية وصوله إلى قيادة العصابة.