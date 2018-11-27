جريمة قتل يارا أيوب: اعتقالات جديدة تطال امرأة وشابا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، امرأة (50 عاما) وشابا (21 عاما) للاشتباه في تورطهما في جريمة قتل الفتاة يارا أيوب (16 عاما),

وقالت الشرطة إنها ستخضع المعتقلين للتحقيق غدا صباحًا، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وبذلك يصل عدد المعتقلين في إطار التحقيق إلى أربعة.

ومددت محكمة الصلح في الناصرة، في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، اعتقال الشاب المشتبه الرئيسي (28 عاما) بقتل الفتاة أيوب والمشتبه الثاني (53 عاما) وهو والد المشتبه الرئيسي، مدة تسعة أيام حتى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على ذمة التحقيق

يذكر ان المحكمة نظرت في طلب الشرطة بتمديد اعتقال المشتبهين خلال جلسة مغلقة رفضت خلالها دخول الصحافيين ووسائل الإعلام.

واعتقلت الشرطة الشاب ووالده، أمس، على ذمة التحقيق في ملابسات الجريمة، واستصدرت أمرا منع نشر تفاصيل التحقيق.

جاء ذلك فيما وص مساء اليوم جثمان القتيلة إلى بلدتها الجش وسط مسيرة حاشدة صامتة جابت شوارع القرية.