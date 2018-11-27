منى هلا: ابتعدت عن التمثيل في مصر بسبب العشوائية

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تركت مصر لتدرس الاخراج، وعادت من أجل فتاة ليل غريبة، منى هلا بنت من شبرا تعيش في سويسرا، وتبحث عن منتج لاول أفلامها كمؤلفة ومخرجة، رغم فشل تجربتها الاولى كمخرجة.

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

خطفت منى هلا أنظار جمهور العرض الاول لفيلم "ليل خارجي" الذي عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية، حيث قدمت دور فتاة ليل من منطقة شعبية، بشكل جديد ومختلف اشاد به الجميع، وتعترف منى ان تقمص الشخصية لم يكن صعب لانها ولدت في شبرا، وأكدت ان العشوائية سبب اساسي لتركها التمثيل في مصر وان عودتها لتقدم دور "توتو" كان صدفة. وكان لـ«التحرير» لقاء مع «منى» المتغيبة عن الساحة الفنية منذ فترة كبيرة، لتحكي لنا عن أسباب اختيارها «ليل خارجى» للعودة للتمثيل بمصر مرة أخرى.

تدور أحداث فيلم "ليل خارجي" حول المخرج مو (كريم قاسم)، ومصطفى (شريف دسوقي) سائق التاكسي، الذي يجمعهم القدر مع فتاة الليل "توتو" التي تقوم بدورها (منى هلا)، ويضطر الثلاثى لقضاء ليلة سويا، ويكتشفوا أعماق القاهرة الشعبية واسرارها فى ظلام الليل، كما يعيدون اكتشاف انفسهم وماظنوا أنهم يعرفونه عن علاقاتهم،