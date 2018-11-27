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انت الان تتابع منى هلا: ابتعدت عن التمثيل في مصر بسبب العشوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تركت مصر لتدرس الاخراج، وعادت من أجل فتاة ليل غريبة، منى هلا بنت من شبرا تعيش في سويسرا، وتبحث عن منتج لاول أفلامها كمؤلفة ومخرجة، رغم فشل تجربتها الاولى كمخرجة.
تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م
خطفت منى هلا أنظار جمهور العرض الاول لفيلم "ليل خارجي" الذي عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية، حيث قدمت دور فتاة ليل من منطقة شعبية، بشكل جديد ومختلف اشاد به الجميع، وتعترف منى ان تقمص الشخصية لم يكن صعب لانها ولدت في شبرا، وأكدت ان العشوائية سبب اساسي لتركها التمثيل في مصر وان عودتها لتقدم دور "توتو" كان صدفة. وكان لـ«التحرير» لقاء مع «منى» المتغيبة عن الساحة الفنية منذ فترة كبيرة، لتحكي لنا عن أسباب اختيارها «ليل خارجى» للعودة للتمثيل بمصر مرة أخرى.
تدور أحداث فيلم "ليل خارجي" حول المخرج مو (كريم قاسم)، ومصطفى (شريف دسوقي) سائق التاكسي، الذي يجمعهم القدر مع فتاة الليل "توتو" التي تقوم بدورها (منى هلا)، ويضطر الثلاثى لقضاء ليلة سويا، ويكتشفوا أعماق القاهرة الشعبية واسرارها فى ظلام الليل، كما يعيدون اكتشاف انفسهم وماظنوا أنهم يعرفونه عن علاقاتهم،
تدور أحداث فيلم "ليل خارجي" حول المخرج مو (كريم قاسم)، ومصطفى (شريف دسوقي) سائق التاكسي، الذي يجمعهم القدر مع فتاة الليل "توتو" التي تقوم بدورها (منى هلا)، ويضطر الثلاثى لقضاء ليلة سويا، ويكتشفوا أعماق القاهرة الشعبية واسرارها فى ظلام الليل، كما يعيدون اكتشاف انفسهم وماظنوا أنهم يعرفونه عن علاقاتهم، حتى تنقلب بهم الليلة رأسا على عقب ويذهبوا جميعا إلى القسم.
فى البداية عبرت «منى» عن سعادتها بردود الأفعال الكبيرة التى تلقتها بعد إنتهاء العرض، ثم حكت عن الأسباب التى جعلتها تقبل التواجد بالفيلم قائلة (كنت متواجدة في مصر أكتوبر 2016، وحينما علم بذلك المخرج أحمد عبد الله، هاتفنى ليخبرني بمشروعه الجديد «ليل خارجي»، وأطلعت على الورق فأعجبني، لذلك قبلته رغم كونى مشغولة بالكثير من الأعمال فى أوروبا في الوقت الحالي، حتى أننى قضيت فترة التصوير بين القاهرة وسويسرا).
ترى منى ان شخصية «توتو» مختلفة عن اي فتاة ليل ظهرت في افلام سابقة وتؤكد انها مختلفة فهي رقيقة وطيبة وتحاول برغم قسوة عملها أن لاتقهر، والا تتخلى عن الإنسانية بداخلها، وروت وهى تضحك أن الأستعداد للشخصية لم يكن بالأمر الصعب عليها لأنها مولودة فى حي «شبرا»، وهي من عادتها أن تأتي بورقة لتدون عليها كل ملاحظتها على الشخصية التى تجسدها، حتى تكون متمكنة من كل تفاصيلها.
وتؤكد ان سر خروج الشخصية بشكل جيد للجمهور هو مخرج العمل أحمد عبد الله، وانه كان لطيفا مع كل طاقم العمل، كما سمح لها بالارتجال فى الكثير من المشاهد، ولم يفرض عليها أى جملة، وعلقت منى على ما اشيع عن قبولها هذا الدور لان الفيلم يعتبر بطولة لها، أنه قد عرض عليها الكثير من الأعمال التى كان من المفترض أن تكون بطلتها ولكنها ليست جيده فهى لاتبحث عن الشهرة والاموال، وان سبب قبولها اداء دورها في «ليل خارجي» لأنها وصلت لخبرات حياتية تؤهلها لذلك.
وسافرت «منى» خارج مصر منذ فترة طويلة، وعملت فى أعمال أمريكية في المسرح بسويسرا، وعلقت عن أسباب ابتعادها عن مصر قائلة « أنا ليس لدى مشكلة فى العمل بمصر، ولكن العمل بالخارج منظم أكثر، وإذا تواجد أمامى عمل جيد بخريطة واضحة متى سيبدأ التصوير ومتى سينتهى سأقبله، ولكنني أكره العشوائية، ولا يمكننى أن أقبل بعمل غير محدد مواعيده واجازف بشغلي في الخارج، فأنا عملت فى هوليوود 3 سنين، وكانوا يحددون متى سيبدأ العمل وينتهي بالساعة، كما أننى لا أفهم ما المشكلة أن أنتمى لبلدين فأنا فى الأصل نمساوية لأن أمى مصرية ووالدى نمساوى».
وترفض منى أن يطلق على "ليل خارجي" فيلم مستقل أو «بتاع مهرجانات»، مبررة وجهة نظرها بأن الفيلم مهتم بالشعب وموجهه له، ويعض شخصيات من داخل نسيج الشعب ،وليس معنى أنه شارك فى مهرجانات ألا يشاهده الجمهور العادي، مشيرة إلى أن «ليل خارجي» استطاع ان يحقق المعادلة الصعبة ودمج بين كونه فيلم تجاري وفيلم مهرجانات، والدليل نجاح العرض الاول للفيلم والاشاده من الجمهور والنقاد.
وتدرس حاليا «منى» الإخراج إستعدادً لتجربتها الجديدة التي كشفت تفاصيلها حصريا لجريدة "التحرير" قائلة: « بكتب فيلم منذ سنتين، لكنى أبحث له عن إنتاج فى الخارج، لأن الفكرة من الصعب تنفيذها هنا لان بها الكثير من المشاهد التي لها علاقة بالغابات، كما أنني كتبته بالإنجليزية، ولكن حتى الأن لا أعلم إذا كنت ساكمله أم لا، لأن لاأحد يقبله من المنتجين بدون ان انهي السيناريو بالكامل، وقد خضت تجربة الإخراج من قبل بفيلم قصير ولكنه فشل وكان مأساه»، وعن السبب الذي جعلها تتجه للإخراج أوضحت أن لديها وجهة نظر لها علاقة بالنساء الرافضات للمجتمع الذكوري، والفيلم الجديد الذي تكتبه له علاقة بنفس القضية.
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