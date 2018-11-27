هكذا أصبح هاني عادل مريضا نفسيا في جريمة الإيموبيليا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عرض فيلم «جريمة الإيموبيليا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا، حيث شهدت إقبالا من الجمهور الذين حرصوا على مشاهدة العمل مع أبطاله.

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

بشعار كامل العدد، عرض فيلم «جريمة الإيموبيليا» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الأربعين، في قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا.. تدور أحداث الفيلم حول (كامل حلمي) الكاتب المشهور، في الأربعين عاما، الذي يعيش في بناية (الإيموبيليا) الشهيرة، وبعد وفاة زوجته، ورحيل أولاده من المنزل، يعاني من الوحدة وانفصام الشخصية، وفي يومٍ ما يدعو إلى منزله فتاة تدعى (سماح) كانا قد تصادقا على فيسبوك، في محاولة لتخفيف عزلته، لكن بعد وصولها تقع حادثة، وتتطور الأحداث بشكل مفاجئ.

حضر العرض عدد كبير من النجوم منهم لقاء الخميسي، هيدى كرم، وحرصوا على تهنئة أبطال العمل الذين وجدوا جميعهم فى العرض، حيث يشارك فى بطولة الفيلم كل من طارق عبد العزيز، هاني عادل، ناهد السباعي، عزة الحسيني، أحمد عبد الله محمود، دعاء طعيمة، ومن تأليف وإخراج خالد الحجر، وإنتاج خالد يوسف. وكان لـ«التحرير»

حضر العرض عدد كبير من النجوم منهم لقاء الخميسي، هيدى كرم، وحرصوا على تهنئة أبطال العمل الذين وجدوا جميعهم فى العرض، حيث يشارك فى بطولة الفيلم كل من طارق عبد العزيز، هاني عادل، ناهد السباعي، عزة الحسيني، أحمد عبد الله محمود، دعاء طعيمة، ومن تأليف وإخراج خالد الحجر، وإنتاج خالد يوسف. وكان لـ«التحرير» لقاء مع صناع الفيلم ليحدثونا عن كواليسه، وكيف رأوا مشاركته فى مهرجان القاهرة السينمائي.

خالد الحجر خالد الحجر وصف المخرج خالد الحجر وجوده فى مهرجان القاهرة السينمائي بأنه شرف كبير، وأوضح فى تصريحات لـ«التحرير»، أن اختيار عمارة الإيموبيليا كمكان للأحداث، لأنه يسكن فيها، وقد شهدت جريمة مشابهة، حيث قتل أحد السكان فتاة ليل إضافة إلى آخر. وطوال الفيلم نستمع إلى حديث الشخصية التي يقدمها هانى عادل إلى نفسه، ويؤدي هذا الصوت الفنان أحمد كمال، ويعلق المخرج على تلك النقطة قائلا: «إن هذا الصوت ضروري لأنه يكشف كواليس الفيلم»، منوها بأن هناك مرضى نفسيين يستمعون بداخلهم إلى 7 أصوات مختلفة. كما أشاد بأداء هانى عادل الذي يجسد شخصية مريض نفسي، وأوضح أنه بذل مجهودا كبيرا لخروج الشخصية بالشكل المناسب، ودرس العديد من حالات الشيزوفرينيا، لكى يتمكن من تفاصيل الشخصية وأعراض المرض.

ناهد السباعي ناهد السباعي لم تظهر ناهد السباعى فى العمل إلا فى مشهد واحد، تذهب فيه على شقة هانى عادل وتحاول استدراجه للخطيئة، وتموت فى شقته، وترى «ناهد» أن الدور رغم صغره فإنه استفزها كثيرا، وهو السبب فى تغيير مجرى أحداث العمل كلها، مؤكدة فى تصريحاتها لـ«التحرير»، أن الدور ليس بحجمه، وأنها رأت تفاعل الجمهور معها ومع الفيلم وهى جالسة بينهم فى صالة العرض، كما لفتت إلى أنها لا يمكن أن ترفض دورا مع المخرج خالد الحجر، لأنه من أعطاها الفرصة الأولى فى فيلم «حرام الجسد». هانى عادل هانى عادل الفنان هانى عادل لفت انتباه الحضور بشخصية المريض النفسي، فقد اعتاد الجمهور أن يشاهدوه بشكل معين فى أدواره السابقة، ولكنه فاجأهم وأشادوا بإتقانه للدور، وهذا نتاج عمل كبير من «هانى» على الشخصية حتى إنه جلس شهرا مع نفسه لا يتكلم مع أحد، فالشخصية كانت مسيطرة عليه حسبما قال، لافتا إلى أن خالد الحجر جلس معه يوما كاملا حتى يشرح له تفاصيل الشخصية وأبعادها. وعن الصراع النفسي الذي عاشه، قال: «هذا تطور طبيعي للشخصية، حتى الحركات التى كنت أقدمها بيدي وغيرها من التفاصيل مقصودة، فأنا دخلت على اليوتيوب وشاهدت العديد من الحالات التى لديها نفس المرض» ولفت إلى أن الشيزوفرينيا مرض معقد ويجتمع فيه أمراض نفسية أخرى. View this post on Instagram #CIFF 2018 A post shared by Hany Adel (@hanyadelofficial) on Nov 23, 2018 at 4:09am PST A post shared by Hany Adel (@hanyadelofficial) on Nov 23, 2018 at 4:09am PST فى النهاية الفيلم نال إعجاب عدد كبير من الجمهور وأشادوا بقصته وأداء الأبطال، وبالكادرات التي قدمها المخرج خالد الحجر.

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