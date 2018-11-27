انت الان تتابع حبس المدرس «المتنمر» بالطالبة بسملة في دمياط 4 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجلاء بدر ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٠ م

قررت نيابة دمياط العامة بدمياط، اليوم الثلاثاء، حبس المدرس صاحب واقعة التنمر على "بسملة عبد الحميد"، الطالبة بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية المشتركة في محافظ دمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة العامة قد استدعت المدرس "س. د"، بعد انتهاء اليوم الدراسي، على خلفية واقعة التنمر والاستهزاء من الطالبة بسملة، للتحقيق في ملابساتها، وبمواجهة المدرس بأقوال الطالبة، نفاها جملة، وأكد أنه قال للطلاب حرفيًا: اعرب جملة بسملة طالبة سمراء، وليس سوداء.

وكان السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، قد قرر استبعاد مدرس بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة بالسنانية، بعدما قام بالتنمر على طالبة ذات بشرة داكنة، ونعتها بالسوداء. إذ تبين من التحقيقات أن موجهًا للغة العربية أوقف الطالبة بسملة للإجابة عن بعض الأسئلة وبعد خروجه من