انت الان تتابع بوفون: هذا الثلاثي أفضل خط هجوم في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٠ م

يرى الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى المنتخب الإيطالي، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن خط هجوم فريق ليفربول الإنجليزي الذي يتكون من المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو يعد الأفضل في العالم حاليًا. وتحدث بوفون في حوار مع صحيفة ميرور البريطانية، قائلًا: "ليفربول يمتلك فريقًا قويًا للغاية، لكنني أركز بشكل أكبر على خط هجومهم، بوجود صلاح وماني وفيرمينو يمتلكون قدرًا كبيرًا من القوة والإبداع، وبالتأكيد يمثلون تهديدًا كبيرًا على المرمى".

وأكمل الإيطالي المخضرم حديثه قائلًا: "طوال مسيرتي الاحترافية أسعى دائمًا لاختبار نفسي بمواجهة الأفضل، وفي الوقت الحالي لا أعتقد على الإطلاق أن أي فريق يمتلك خطًا هجوميًا أقوى من خط هجوم ليفربول". ويلتقي فريقا باريس سان جيرمان وليفربول في العاشرة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات