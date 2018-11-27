انت الان تتابع بوفون: هذا الثلاثي أفضل خط هجوم في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٠ م
يرى الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى المنتخب الإيطالي، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن خط هجوم فريق ليفربول الإنجليزي الذي يتكون من المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو يعد الأفضل في العالم حاليًا. وتحدث بوفون في حوار مع صحيفة ميرور البريطانية، قائلًا: "ليفربول يمتلك فريقًا قويًا للغاية، لكنني أركز بشكل أكبر على خط هجومهم، بوجود صلاح وماني وفيرمينو يمتلكون قدرًا كبيرًا من القوة والإبداع، وبالتأكيد يمثلون تهديدًا كبيرًا على المرمى".
وأكمل الإيطالي المخضرم حديثه قائلًا: "طوال مسيرتي الاحترافية أسعى دائمًا لاختبار نفسي بمواجهة الأفضل، وفي الوقت الحالي لا أعتقد على الإطلاق أن أي فريق يمتلك خطًا هجوميًا أقوى من خط هجوم ليفربول". ويلتقي فريقا باريس سان جيرمان وليفربول في العاشرة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات
ويلتقي فريقا باريس سان جيرمان وليفربول في العاشرة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في واحدة من أبرز مواجهات المرحلة قبل الأخيرة، التي ستحسم بصورة كبيرة شكل المنافسة في المجموعة الثالثة.
ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه نابولي الإيطالي بنفس الرصيد في المركز الثاني، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، قبل ريد ستار الصربي الذي يتذيل ترتيب المجموعة بأربع نقاط.
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