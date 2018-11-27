انت الان تتابع بطل إثيوبيا يقترب من مواجهة الأهلي في بطولة إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٥ م

وضع نادي جيما الإثيوبي قدمًا في دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تفوق على تيليكوم الجيبوتي بثلاثة أهداف لواحد في اللقاء الذي جمع بينهما، في ذهاب دور الـ64 من البطولة ليضع قدمًا في مواجهة الأهلي بالدور المقبل. ومن المقرر أن تقام مواجهة العودة بين بطلي إثيوبيا وجيبوتي الأسبوع القادم، والتي ستحسم بصورة رسمية الفريق الذي سيواجه الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد وضع الأهلي بين الأندية المتأهلة تلقائيًا إلى دور الـ32 من أبطال إفريقيا، لينتظر الفائز من لقاء جيما وتيليكوم.

الجدير بالذكر أن دوري أبطال إفريقيا انطلق بالفعل بعد التعديلات التي أجراها الكاف على مواعيد البطولة لتتناسب مع موعد كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في شهر يونيو عام 2019. يذكر أن الترجي التونسي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الجاري بعد فوزه على الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب الذي جمع بين الفريقين