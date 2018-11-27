انت الان تتابع 3 وفيات و3ا مصابًا في تصادم سيارتين بالمنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٣ م

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على الطريق الزراعي "مصر - أسوان"، أمام مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، إلى 3 متوفين و 13 مصابا، فيما نجا أحد الركاب. وتلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع 3 أشخاص وإصابة 13، ونجاة شخص بدون إصابات في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل. وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أنه أسفر عن مصرع كل من "جرجس سمير شحاتة 30 سنة، وفرج حنين فرج 55 سنة، وأشرف جاد عبد العزيز 63 سنة" مقيمين في قرية المحرص.

وتم نقل جثة الأول إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص، فيما نقلت جثتا الثاني والثالث إلى مشرحة مستشفى المنيا للتأمين الصحي. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين في الحادث وعددهم 13 وهم "شيماء حمادة على 23 سنة، ورودينا مدحت حمدي، وريتال مدحت حمدي، وعوني جمال دانيال 38 سنة، وعلي جلال عبيد 18 سنة، ومؤمن علي محمد 18 سنة،