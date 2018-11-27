انت الان تتابع 3 وفيات و3ا مصابًا في تصادم سيارتين بالمنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٣ م
ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على الطريق الزراعي "مصر - أسوان"، أمام مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، إلى 3 متوفين و 13 مصابا، فيما نجا أحد الركاب. وتلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع 3 أشخاص وإصابة 13، ونجاة شخص بدون إصابات في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل. وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أنه أسفر عن مصرع كل من "جرجس سمير شحاتة 30 سنة، وفرج حنين فرج 55 سنة، وأشرف جاد عبد العزيز 63 سنة" مقيمين في قرية المحرص.
وتم نقل جثة الأول إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص، فيما نقلت جثتا الثاني والثالث إلى مشرحة مستشفى المنيا للتأمين الصحي. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين في الحادث وعددهم 13 وهم "شيماء حمادة على 23 سنة، ورودينا مدحت حمدي، وريتال مدحت حمدي، وعوني جمال دانيال 38 سنة، وعلي جلال عبيد 18 سنة، ومؤمن علي محمد 18 سنة،
وتم نقل جثة الأول إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص، فيما نقلت جثتا الثاني والثالث إلى مشرحة مستشفى المنيا للتأمين الصحي.
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين في الحادث وعددهم 13 وهم "شيماء حمادة على 23 سنة، ورودينا مدحت حمدي، وريتال مدحت حمدي، وعوني جمال دانيال 38 سنة، وعلي جلال عبيد 18 سنة، ومؤمن علي محمد 18 سنة، ووفاء رضا خليل 28 سنة، وعيد عاطف فرج الله 18 سنة، ومحمد فوزي محمود 53 سنة، وهاني محمد غزالي 28 سنة، وربيع عبد الشافي أحمد 35 سنة، وفضل عبد الجليل 47 سنة، وأسامة إسحق راغب 26 سنة، فيما نجا محمد مؤمن سيد فؤاد مقيم أبو قرقاص دون إصابات.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و3ا مصابًا في تصادم سيارتين بالمنيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .