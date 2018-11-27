الجارديان: عمال مونديال الدوحة يموتون جوعا وينامون في النفايات

ووقا للتحقيق الموسع، فإن أحد المخيمات السكنية لعمال مونديال قطر يضم 4500 رجل، وهو مبني في مكب للنفايات ومنطقة غير صحية، وغير آدمية.

ونقل التحقيق عن عمال من غانا قولهم “إنهم يتواجدون في مخيمات أخرى قذرة، وليس لديهم طعام أو وسائل راحة، وتحدثوا عن الأجر الضعيف.وذكر عمل آخر: كان من المفترض أن نكسب شيئا كبيرا، في بعض الأحيان تريد العائلة أن تكون معهم، وقد لا يكون لديك المال لإرساله إليهم، وعندما سألت “الغارديان” أحد العمال عن ذلك، فتح عينيه في حالة من السخط ، وقال: 650 ريالا قطريا راتبًا شهريًا أساسيًا!

ويجني العمال 5 جنيهات أسترلينية في اليوم، والأموال التي يرسلونها إلى عائلاتهم ليست إضافية، بل عبارة عن الدخل الأساسي. وقال الغانيون إن المال غير كاف.

وأوضح رجل يبلغ من العمر “38 عاماً”، لديه ولدان، عمرهما 10 أعوام وعامان: نظامنا في غانا هو العائلة الممتدة. عندما يحتاج أي شخص إلى مساعدة، يأتون إليك، يعلمون أننا سافرنا إلى قطر ويسألوننا عن المال، لكننا لا نملكه، ليس لدي ما يكفي لإطعام أسرتي، العائد المادي ليس ما كنا نتوقعه، نحن نفكر في هذا طوال الوقت.

وقال عامل بنغلاديشي “28 عاما”: عندما تعمل في قطر، فإن الشركة لا تدفع لك، وقالت لنا الوكالات إننا سنحصل على أموال جيدة. وصرخ شاب آخر يبلغ من العمر “26 عاماً” بأنه لم يكن لديه مال حتى لتناول الطعام، وقال: لا يوجد أرز ولا خضراوات ولا دجاج.. فقط “شاباتي” وهو الخبز المعمول بالطريقة الهندية، ومنذ 8 أشهر لم أتناول طعاما مناسبا.