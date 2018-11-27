الان تتابع الجارديان: عمال مونديال الدوحة يموتون جوعا وينامون في النفايات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
كشف تحقيق لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أن عمال الملاعب في مونديال قطر 2022، يواجهون أوضاعا مأساوية إلى أبعد حد، وينامون في مخيمات غير آدمية وسط مكب للنفايات، ويعاني الكثير منهم الجوع بسبب عدم الحصول على أجره المقرر له.
وذكر الصحيفة البريطانية في تحقيق نشرته، إن بعض العمال القادمين من غانا كشفوا أنهم تعرضوا للخداع من قبل إعلانات لوظائف البناء تم بثها عبر الراديو، وقال أحد العمال: ذكر لي الوكيل أن قطر أغنى دول العالم، ويمكنك معرفة ذلك من “غوغل”، وقال لي إنني سأحصل على راتب كبير، ولكن عندما جئت إلى هنا، وجدت أنه عكس ذلك تمام.
ووقا للتحقيق الموسع، فإن أحد المخيمات السكنية لعمال مونديال قطر يضم 4500 رجل، وهو مبني في مكب للنفايات ومنطقة غير صحية، وغير آدمية.
وذكر عمل آخر: كان من المفترض أن نكسب شيئا كبيرا، في بعض الأحيان تريد العائلة أن تكون معهم، وقد لا يكون لديك المال لإرساله إليهم، وعندما سألت “الغارديان” أحد العمال عن ذلك، فتح عينيه في حالة من السخط ، وقال: 650 ريالا قطريا راتبًا شهريًا أساسيًا!
ويجني العمال 5 جنيهات أسترلينية في اليوم، والأموال التي يرسلونها إلى عائلاتهم ليست إضافية، بل عبارة عن الدخل الأساسي. وقال الغانيون إن المال غير كاف.
وأوضح رجل يبلغ من العمر “38 عاماً”، لديه ولدان، عمرهما 10 أعوام وعامان: نظامنا في غانا هو العائلة الممتدة. عندما يحتاج أي شخص إلى مساعدة، يأتون إليك، يعلمون أننا سافرنا إلى قطر ويسألوننا عن المال، لكننا لا نملكه، ليس لدي ما يكفي لإطعام أسرتي، العائد المادي ليس ما كنا نتوقعه، نحن نفكر في هذا طوال الوقت.
وقال عامل بنغلاديشي “28 عاما”: عندما تعمل في قطر، فإن الشركة لا تدفع لك، وقالت لنا الوكالات إننا سنحصل على أموال جيدة. وصرخ شاب آخر يبلغ من العمر “26 عاماً” بأنه لم يكن لديه مال حتى لتناول الطعام، وقال: لا يوجد أرز ولا خضراوات ولا دجاج.. فقط “شاباتي” وهو الخبز المعمول بالطريقة الهندية، ومنذ 8 أشهر لم أتناول طعاما مناسبا.
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