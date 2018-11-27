الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددا من النشطاء في وقفة تضامنية بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي, مساء اليوم الثلاثاءعددا من المشاركين في وقفة تضامنية مع أبناء حركة فتح ومحافظ القدس عدنان غيث المعتقلين في سجون الاحتلال، أقيمت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة بعد الاعتداء عليهم.

وعرف من المعتقلين ياسر درويش وعاهد الرشق ومحمد أبو الحمص. ومنعت شرطة الاحتلال الصحفيين من العمل وتصوير الوقفة الاحتجاجية ومن التغطية الصحفية لما يجري في القدس المحتلة.

وكان عشرات النشطاء من أبناء الشعب الفلسطيني نظموا مساء اليوم, وقفة احتجاجية على اعتقال محافظ القدس عدنان غيث, والعشرات من أبناء حركة فتح منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وطالب المشاركون في الوقفة, بإطلاق سراح غيث وأبناء حركة فتح فورا, مشيرين إلى أن اعتقال محافظ القدس لن يعطي شرعية للاحتلال في القدس.

وشدد المشاركون على أهمية وقوف العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني, وإلى جانب أهالي القدس الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الراهنة.

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