مناظرة تلفزيونية بين ماي وكوربين لبحث الخروج من الاتحاد الأوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في لندن يوم 6 نوفمبر 2018

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إلى مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أيام من تصويت حاسم في البرلمان على اتفاق الخروج.

وتكافح ماي لكسب التأييد للاتفاق الذي أقره الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي إن محطات البث هي التي ستحدد شكل المناظرة.

وقبل فريق كوربين الدعوة سريعا مما أثار مطالب من أحزاب أخرى وجماعات رافضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالسماح لها بالمشاركة.

وقالت ماي لصحيفة ذا صن ”سأشرح السبب الذي يجعلني أعتقد أن هذا الاتفاق هو الاتفاق الأفضل بالنسبة للمملكة المتحدة ونعم سأكون مستعدة لمناقشته مع جيريمي كوربين... لأني لدي خطة وهو ليس لديه واحدة“.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها ماي مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة مع زعيم حزب العمال في التلفزيون بعد أن رفضت المشاركة في أي مناظرة خلال الفترة السابقة للانتخابات العامة التي جرت العام الماضي.

وإذا اتفق الجانبان على شكل المناظرة فمن المتوقع أن تجري في التاسع من ديسمبر كانون الأول أي قبل يومين من تصويت أعضاء البرلمان على ما إذا كانوا سيدعمون اتفاق ماي في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ البرلمان منذ عقود.