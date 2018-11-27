انت الان تتابع المسبار «إنسايت» يرسل أول صورة من كوكب المريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ م
أول صورة من كوكب المريخ
وصلت أول صورة لكوكب المريخ من المسبار "إنسايت" التابع لوكالة الأمريكية ناسا مساء اليوم الثلاثاء، وكتب حساب المسبار على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، رفقة الصورة: "ثمة جمال هادئ هنا.. أتطلع لاستكشاف بيتي الجديد". وكان إنسايت، البالغ وزنه 360 كيلوجراما أطلق إلى الكوكب الأحمر بواسطة الصاروخ أطلس 5 في رحلة استغرقت نحو 6 أشهر، قطع خلالها 482 مليون كيلومترا. ومن المتوقع أن تستغرق مهمة المسبار إلى المريخ عامين أرضيين أو عاما مريخيا، وسيقوم خلالها بدراسة أعماق المريخ، ورصد الحرارة على سطح الكوكب، بالإضافة إلى دراسة الهزات الزلزالية.
وتساعد المعلومات على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية.يُشار إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية بدأت أولى رحلاتها لاستكشاف المريخ في الستينيات، فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب.والمسبار "إنسايت" أول مركبة فضاء أمريكية تهبط على سطح المريخ
وتساعد المعلومات على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية.
يُشار إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية بدأت أولى رحلاتها لاستكشاف المريخ في الستينيات، فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب.
والمسبار "إنسايت" أول مركبة فضاء أمريكية تهبط على سطح المريخ منذ وصول سفينة الفضاء كيوريوسيتي روفر قبل 6 سنوات، وأول مركبة مخصصة لاستكشاف ما تحت سطح كوكب المريخ.
وفي هذه العملية ستقوم إحدى أذرع المسبار بالحفر أسفل سطح المريخ، في حين ستتكفل أخرى بالاستماع إلى ما يجري في باطنه، وذلك حسبما ذكر موقع Live Science.
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