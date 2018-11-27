انت الان تتابع «البريد» توقع بروتوكول مع SAP لتطبيق أحدث التقنيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ م

وقعت الهيئة القومية للبريد، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة SAP العالمية بهدف تطبيق افضل الحلول التكنولوجية في كافة الخدمات والمعاملات وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر CAIRO ICT 2018، ووقع البروتوكول عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد والمهندسة هدي منصور مدير شركة SAP مصر. وقال الصغير، إن البروتوكول يأتي في اطار اهتمام البريد بتطبيق فضل الحلول التكنولوجية في كافة الخدمات، لتسهيل وتأمين المعاملات الداخلية والخارجية، لبناء منظومة متكامله من برامج وتطبيقات ساب العالميه المطبقة بالبريد.

وتابع: «مما يساهم فى تكامل البنيه المعلوماتيه وتحسين إنتاجية الأعمال مع مراقبة وتحليل أداء العمليات بواسطة مؤشرات وتحليلات لوحات المعلومات وتوحيد البيانات الاساسيه عن طريق إدارة البيانات الذكية على منصة معلوماتيه واحدة من خلال تطبيق "SAP HANA Data Management Suite" وهي منصة تدعم الابتكار وتسهل