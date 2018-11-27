انت الان تتابع بروتوكول لتدريب معلمي الفرنسية.. وشوقي: لغة عريقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شوقي: نظام التعليم الجديد سيكون به لغة أجنبية ثانية من الصف الأول الإعدادي، وغالبا ستكون اللغة الفرنسية، وهذا الأمر سيتطلب العديد من معلمي اللغة الفرنسية المدربين

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بروتوكول مشروع تدريب معلمي اللغة الفرنسية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمصر، بقاعة المؤتمرات بالوزارة، وذلك بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا، وكل من محمد بو عبد مستشار التعاون والنشاط الثقافي بالسفارة الفرنسية في مصر، وفاطمة الزهراء عز الدين المديرة العامة للغة الفرنسية بوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى ممثلي مشروع دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر ADEFE كلوديا كالفو مديرة المشروع بالسفارة الفرنسية، وعلا مصطفى منسقة المشروع بوزارة التربية والتعليم.

وتم تنظيم الحفل بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى فى مصر، وذلك استكمالا للجهود التى تبذلها الوزارة، من أجل تدريب وتأهيل معلمى اللغات، حيث تسعى الوزارة خلال المرحلة الراهنة لعقد مثل هذه البروتوكولات، للارتفاع بمستوى المعلم المهنى والثقافى، من أجل أن يحصل أبناؤنا الطلاب على خدمة تعليمية متميزة تتناسب

وتم تنظيم الحفل بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى فى مصر، وذلك استكمالا للجهود التى تبذلها الوزارة، من أجل تدريب وتأهيل معلمى اللغات، حيث تسعى الوزارة خلال المرحلة الراهنة لعقد مثل هذه البروتوكولات، للارتفاع بمستوى المعلم المهنى والثقافى، من أجل أن يحصل أبناؤنا الطلاب على خدمة تعليمية متميزة تتناسب مع المعايير العالمية لجودة التعليم.

ويندرج المشروع مباشرة في سياق الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة الفرنسية، ودورها في العالم، وهو ما قام رئيس الجمهورية الفرنسية بتقديمه في 20 مارس 2018 ، كما يندرج المشروع في إطار إصلاح التعليم في مصر.

ويصل تمويل المشروع إلى مبلغ قوامه 322000 يورو من قبل فرنسا في إطار منظومة صندوق التضامن للمشروعات الابتكارية.

وتتمثل أهداف المشروع في الإسهام في تعزيز الفرانكفونية في مصر وجودة تعليم اللغة الفرنسية في النظام التعليمي المصري، وذلك في سياق العملية الإصلاحية التعليمية من خلال مصاحبة أعداد مناهج جديدة باللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، حيث تكون اللغة الفرنسية لغة حية ثانية، إضافة إلى كتب دراسية في اللغة الفرنسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

كما يهدف المشروع إلى تحسين الكفاءات اللغوية والمنهجية لـ300 معلم ومدرب في اللغة الفرنسية بمقر المعهد الفرنسي بمصر، عبر اختبارات لتحديد المستوى ومحاضرات لإعداد المتقدمين للشهادات الفرنسية، كما يتيح المشروع تنمية الكفاءات المهنية للمدربين بالمحافظات السبع والعشرين.

وكذلك يهدف المشروع دعم الابتكار والاستخدام الرقمي من خلال التدريب على التغييرات المترتبة على المناهج الجديدة، وعلى استغلال الموارد التربوية الرقمية وإنتاجها.

ويتم إنجاز هذا المشروع بواسطة بعثات خبراتية وتدريبية حتى فبراير 2020 بواسطة المعهد الفرنسي بمصر والمركز الدولي للدراسات التربوية، والتزويد بالأجهزة المعلوماتية والتابلت والكمبيوترات والموارد التربوية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قي المحافظات السبع والعشرين.

من جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نعلن اليوم عن إطلاق مشروع دعم وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر استمرارًا للتعاون القائم بين مصر وفرنسا في مجال التعليم، خاصة أن فرنسا اهتمت بترجمة مناهج نظام التعليم المصري الجديد.

واكد وزير التعليم، خلال كلمته بحفل إطلاق مشروع دعم وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر، أن اللغة الفرنسية لغة هامة جدا، فهي لغة عريقة، ولذا نحن مهتمون جدا بتحسينها لدى طلاب المدارس، ولهذا نطلق هذا المشروع.

وأشار شوقي، إلى أن الهدف الأساسي من تعلم اللغات هو التواصل مع الآخرين لنفهم ثقافتهم، ونطلع على تراثهم، إلى جانب إتقان اللغات في مجالات الحياة. مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي لإتاحة محتوى بنك المعرفة باللغة الفرنسية، إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية، خاصة الجزء الخاص بطلاب الثانوي لخدمة الدارسين باللغة الفرنسية في مصر.

واوضح وزير التعليم، أن نظام التعليم الجديد سيكون به لغة أجنبية ثانية من الصف الأول الإعدادي، وغالبًا ستكون اللغة الفرنسية، وهذا الأمر سيتطلب العديد من معلمي اللغة الفرنسية المدربين خلال الفترة القادمة لإنجاح نظام التعليم الجديد.

من جانبه، أعرب ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي في جمهورية مصر العربية، عن سعادته بالتعاون التعليمي القائم بين مصر وفرنسا من خلال إطلاق مشروع دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر.

وقال السفير الفرنسي، إنه يتابع باهتمام جهود تطوير التعليم التي تقوم بها مصر حاليا، فهناك إنجازات هامة تحدث في مصر في عهد الدكتور طارق شوقي، مشيرا إلى أن المهمة شاقة ولكن شوقي ينجزها بمنتهى النجاح.. وتابع السفير بقوله "أنا سعيد باهتمام وزارة التربية والتعليم بتفعيل تعليم طلاب المدارس الحكومية في مصر اللغات الأجنبية في نظام التعليم الجديد، مؤكدا أن هذا الأمر سيساعد المصريين في حياتهم المهنية الفترة المقبلة".

ولفت السفير الفرنسي إلى أن فرنسا تريد أن ترافق مصر على هذا الدرب، قائلا: لدينا بالفعل مسؤولية كبيرة في مساندة جهود وزارة التعليم المصرية لتحديث تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية..موضحا أن اللغة الفرنسية هي إحدى اللغات التي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل، مشيرًا إلى أنها تحتل المرتبة الثالثة بعد الإنجليزية والصينية ضمن اللغات المستخدمة في قطاع الأعمال.

وقدم السفير الفرنسي، الشكر لكل المجموعات التي سعت لإطلاق مشروع دعم وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر.

والجدير بالذكر أن مشروع دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر هو مشروع خاص بتدريب وتعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية، ويتمثل الشركاء في هذا المشروع في، وزارة التربية والتعليم، وسفارة فرنسا بمصر، المعهد الفرنسي في مصر، والمركز الدولي للدراسات التربوية، وشبكة كانوبيه الفرنسية.