انت الان تتابع موت الغفلة.. حكايات «لصوص» تثير الشفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أحدهم اقتحم شقة صيدلى وضربه وكبله وحاول سرقته فجن جنون المجني عليه وفك قيوده وهشم رأس اللص بالشباك.. وآخر «مات خلال سرقة محل كوافير ومالكته تكفلت بالعزاء»

شهدت منطقة الحلمية بالقاهرة، وفاة لص سقط من الطابق الثاني عشر، خلال محاولته سرقة إحدي الشقق، وفى واقعة قريبة مشابهة، لسرق شاب صالون حلاقة بالمعادي وخلال مغادرته سقط على الباب إذ وافته المنية، ليتبين أن الوقائع المماثلة كثيرة ومتكررة، تكتب خلاها نهاية حياة أصحابها خلال ارتكابهم جرما فى حق غيرهم، لتختلط ردود الفعل بين تشفي القلة، بينما تسيطر على الغالبية الحزن والشفقة ويتفوق البعض على أنفسهم بالإحسان حتى من قبل المجني عليهم أنفسهم، وصولًا إلى تذكير الكثيرين ليس اللصوص فقط بموت الغفلة والتنبيه للبعد عن الإجرام وأفعال السوء عمومًا.

سقط من الـ12 شهد عقار فى منطقة الحلمية بالقاهرة، سقوط لص من الطابق الثاني عشر، أمس الإثنين، وذلك أثناء محاولته الهرب من مطاردة الأهالي له، وكشفت المناظرة الأولية عن إصابة المتوفى بكسور بالجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال الشهود للتأكد من عدم وجود

سقط من الـ12

شهد عقار فى منطقة الحلمية بالقاهرة، سقوط لص من الطابق الثاني عشر، أمس الإثنين، وذلك أثناء محاولته الهرب من مطاردة الأهالي له، وكشفت المناظرة الأولية عن إصابة المتوفى بكسور بالجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال الشهود للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وصرحت بدفن المتوفى الذى كان فى الـ34 من عمره، وصرحت النيابة بتسليم الجثمان لأهله ليتمكنوا من دفنه.

لص كوافير المعاديشهد شارع النادي بمنطقة المعادي الجديدة بدائرة قسم شرطة البساتين، مصرع لص سرقة خزينة صالون حلاقة رجالي، خلال خروجه بالمسروقات من الباب، وكشفت كاميرات المراقبة دخول شخص يرتدي زي العاملين بالمكان "الكوافير"، وفتح الباب الزجاجي بأسلوب الضغط عليه بمفك، واستولى على مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه من خزينة المحل وأثناء خروجه بالمسروقات سقط على الأرض وفارق الحياة.

بانتقال الشرطة والفحص تبين أن المتوفي يدعى «عزت. أ »، عاطل ومقيم بالمطرية، وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمحل تبين قيام المتوفي بالدخول للمحل في العاشرة صباحًا مرتديًا زيا مشابهًا للزي الخاص بعمال المحل حتى لا يثير شبهات المارة في الشارع ودخل المحل بأسلوب الضغط على كالون الباب الزجاجي بمفك، وسرق خزينة صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه وبعض أدوات المحل ووضعها داخل أكياس وأثناء خروجه من المحل سقط على الأرض متوفيا.

وفي لفتة إنسانية أكدت أمل الشرقاوي مديرة الكوافير، الذي تعرض للسرقة أمام النيابة بعد رؤية حسرة وانكسار زوجة اللص على فراقه بهذه الوضعية المخجلة أنها قامت بإعطائها مبلغا ماليا كبيرا، وتكفلت بمصاريف الجنازة كاملة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ شهري لها كمساعدة، كما ذبح أصحاب الصالون عجلًا، وقاموا بتوزيعه على الفقراء ترحمًا على المتوفي.

دراما في وفاة حرامي السويس

وليست وقائع مصرع اللصوص أو وفاتهم خلال السرقة نوادر، وإنما تكررت تلك الوقائع خلال العام الجاري كل شهر أو ثلاثة أشهر تقريبًا، إذ شهد شهر أغسطس الماضي، مصرع لص على يد طبيب صيدلي بالسويس، بعدما تسلل اللص إلى منزله بهدف السرقة، إلا أن الصيدلي سدد له ضربة أودت بحياته.

تبين من التحريات، أن اللص تسلل إلى منزل دكتور صيدلي، يقيم بمدينة السلام 1 بحي فيصل بمحافظة السويس، بعدما كسر الباب، وغافل صاحب المنزل وقيده، ليتسنى له جمع كل ما هو ثمين، وحاول اللص التعدي على زوجة الصيدلي، وهو ما استفز الأخير ودفعه إلى التمكن من فك قيده، وقام الصيدلي بخلع جزء من الشباك من مكانه وهوى بها على اللص فقتله، ولم يكن اللص حينها بحوزته بطاقة هوية أو أي أوراق للتعرف على شخصيته.

مصرع لص بأكتوبرشهد شهر يوليو الماضي مصرع لص أثناء محاولته الهرب من صاحب شقة ضبطه متلبسا بسرقتها فى مدينة 6 أكتوبر، حيث سقط من النافذة، وبادر المجني عليه بطلب الإسعاف، وتلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد نقل عاطل إلى المستشفي جثة هامدة نتيجة إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده.

بإجراء التحريات تبين أنه أثناء دخول نجار شقته بالطابق الرابع فوجئ بالعاطل داخلها لسرقتها، فأغلق الباب عليه واستغاث بجيرانه، وحاول حينها العاطل الهرب من نافذة المطبخ فاختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، وحرر محضر بالواقعة.

غرق لص بترعة المريوطية

فى بداية العام الجاري لقي عاطل مصرعه بعد أن ألقى بنفسه في ترعة المريوطية بالهرم، وذلك على خلفية مطاردة الأهالي له، لقيامه بمحاولة سرقة أحد المارة الذي استغاث بهم فحاولوا اللحاق به إلا أنه قفز في المياه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقى اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا بوفاة عاطل ألقى بنفسه في ترعة المريوطية بسبب مطاردة الأهالي له، وتبين من التحريات أنه كان يستقل توك توك مع شخص آخر وحاول خطف حقيبة من يد أحد المارة إلا أنه استغاث بالأهالي لمساعدته، فتدخل الأهالي لمطاردة اللص الذى هرب قفزًا إلى الترعة.

جثة داخل المنورفى شهر أكتوبر من العام الماضي شهدت منطقة المنتزه أول فى الإسكندرية، مصرع لص، أثناء محاولته سرقة أحد العقارات، وتسلقه على مواسير الصرف الصحى، إذ ورد بلاغ إلى قسم شرطة المنتزه أول، بالعثور على جثة شاب متوفٍ أثناء صعوده على مواسير الصرف الصحى بأحد العقارات، لسرقة إحدى الوحدات السكنية شرق الإسكندرية.

وبالفحص تبين وجود جثة فوزى.ف.ى، 24 سنة، عاطل، ملقى على الأرض "بمنور العقار"، اختل توازنه، عندما شعر باكتشاف أمره فحاول الهرب، فسقط جثة هامدة على الأرض، غارقا فى دمائه، أثناء صعوده مواسير الصرف الصحى، الخاصة بالعقار لسرقة إحدى الوحدات السكنية، مصاب بجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم وكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى أودى بحياته، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.