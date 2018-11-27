انت الان تتابع عصام عبد المنعم: حسام حسن هو أفضل مدرب للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ م

يري عصام عبد المنعم رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق ولاعب الأهلي السابق، أن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز، هو أفضل مدرب يمكن أن يقود فريق القلعة الحمراء خلال المرحلة القادمة. وقال عبد المنعم، أثناء استضافته في برنامج ستوديو 93.7 على راديو أون سبورت إف إم "أعتقد أن حسام حسن هو المدرب المصـري الأول حاليًا في التقييم، وأنا أحب وأعشق النادي الأهلي، وأريده دائمًا على القمة، وأري أن حسام حسن هو من يستطيع إعادة الفـريق إلى مسيرة الانتصارات والإنجازات".

وأضاف، "كيف يمكن أن نستعين بمدرب أجنبي في وسط موسم مضغوط ومباريات متعاقبة، ومن أين سيأتي مدرب أجنبي له معرفة باللاعبين وطبيعة اللعب المصري، ولديه خلفية عن الكرة المصرية والفرق المنافسة". وتابع، "المدرب المحلي هو حل النادي الأهلي من وجهة نظري، وأنا لا أرى إلا حسام حسن الذي يصلح لهذه المهمة". الجدير