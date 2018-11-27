انت الان تتابع عصام عبد المنعم: حسام حسن هو أفضل مدرب للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ م
يري عصام عبد المنعم رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق ولاعب الأهلي السابق، أن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز، هو أفضل مدرب يمكن أن يقود فريق القلعة الحمراء خلال المرحلة القادمة. وقال عبد المنعم، أثناء استضافته في برنامج ستوديو 93.7 على راديو أون سبورت إف إم "أعتقد أن حسام حسن هو المدرب المصـري الأول حاليًا في التقييم، وأنا أحب وأعشق النادي الأهلي، وأريده دائمًا على القمة، وأري أن حسام حسن هو من يستطيع إعادة الفـريق إلى مسيرة الانتصارات والإنجازات".
وأضاف، "كيف يمكن أن نستعين بمدرب أجنبي في وسط موسم مضغوط ومباريات متعاقبة، ومن أين سيأتي مدرب أجنبي له معرفة باللاعبين وطبيعة اللعب المصري، ولديه خلفية عن الكرة المصرية والفرق المنافسة". وتابع، "المدرب المحلي هو حل النادي الأهلي من وجهة نظري، وأنا لا أرى إلا حسام حسن الذي يصلح لهذه المهمة". الجدير
وتابع، "المدرب المحلي هو حل النادي الأهلي من وجهة نظري، وأنا لا أرى إلا حسام حسن الذي يصلح لهذه المهمة".
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن عن إقالة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من منصبه بعد خروج الأهلي من دور الـ16 للبطولة العربية "كأس زايد"، عقب تعادله مع الوصل الإماراتي بنتيجة 1-1 ومن قبلها خسارته دوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.
شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد المنعم: حسام حسن هو أفضل مدرب للأهلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .