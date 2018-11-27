رسميًا.. نهائي «الدم والنار» خارج الأرجنتين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٨ م
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" رسميًا، أن نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين سيقام أحد يومي 8 و9 ديسمبر، خارج الأرجنتين. ولم يحدد بيان "كونميبول" المكان الذي سيستضيف المواجهة التي تأجلت بسبب أعمال شغب يوم السبت الماضي، حيث سيتم تحديد مكان إقامتها في وقت لاحق. وأضاف بيان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أنه سيتكفل بتكاليف السفر والإقامة والغذاء لما يصل إلى 40 فردًا لكل من بعثتي بوكا جونيورز وريفر بليت.
وكان من المقرر أن يقام إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت على ملعب الأخير في العاشرة مساء السبت، إلا أن قيام جماهير ريفر بليت بأعمال شغب تسبب في تأجيل اللقاء. وقامت جماهير ريفر بليت برشق حافلة بوكا جونيورز بالحجارة، وهو ما تسبب في تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد من لاعبي الفريق
وقامت جماهير ريفر بليت برشق حافلة بوكا جونيورز بالحجارة، وهو ما تسبب في تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد من لاعبي الفريق الضيف، كما تسبب إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز لتفريق الجماهير في إصابة عدد من لاعبي بوكا جونيورز باختناق.
ويقام نهائي كوبا ليبرتادوريس بنظام مواجهتي الذهاب والإياب، واستضاف لا بومبونيرا ملعب بوكا جونيورز مواجهة الذهاب في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.
وأصبحت مواجهة الإياب بمثابة نهائي منفصل للبطولة، نظرا لعدم اعتماد لوائح البطولة على قاعدة أفضلية الأهداف خارج الأرض في حالة التساوي بمجموع المباراتين.
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