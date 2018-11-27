انت الان تتابع رسميًا.. نهائي «الدم والنار» خارج الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٨ م

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" رسميًا، أن نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين سيقام أحد يومي 8 و9 ديسمبر، خارج الأرجنتين. ولم يحدد بيان "كونميبول" المكان الذي سيستضيف المواجهة التي تأجلت بسبب أعمال شغب يوم السبت الماضي، حيث سيتم تحديد مكان إقامتها في وقت لاحق. وأضاف بيان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أنه سيتكفل بتكاليف السفر والإقامة والغذاء لما يصل إلى 40 فردًا لكل من بعثتي بوكا جونيورز وريفر بليت.

وكان من المقرر أن يقام إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت على ملعب الأخير في العاشرة مساء السبت، إلا أن قيام جماهير ريفر بليت بأعمال شغب تسبب في تأجيل اللقاء. وقامت جماهير ريفر بليت برشق حافلة بوكا جونيورز بالحجارة، وهو ما تسبب في تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد من لاعبي الفريق