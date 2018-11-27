انت الان تتابع نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية للخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٦ م

يرى عصام عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، أن حل أزمة الأهلي يتمثل في فصل مجلس إدارة النادي عن قطاع كرة القدم. وقال عبد المنعم لبرنامج ستوديو 93.7 على راديو أون سبورت إف إم "أسلوب الهواة لم يعد يصلح للعمل به في إدارة الأندية في الزمن الحالي سواء تشكيل لجان أو إشراف مجالس إدارات الأندية على كرة القدم هذا الأمر لم يعد موجودا في العالم". وأضاف "أنا أتمني الشفاء لمحمود الخطيب والتعافي من أزمته الصحية، لكن أريد أن أقول ليس كل من مارس كرة القدم وكان من أساطيرها يصلح لإدارتها حتي لو كان أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الجوهرة البرازيلية بيليه".

ويعاني فريق النادي الأهلي من أزمات كبيرة في الفترة الأخيرة على مستوى كل القطاعات بالنادي، خاصة فريق الكرة الذي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة القاسية من نادي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب نهائي البطولة برادس رغم فوز الأحمر بنتيجة 3-1 في استاد الجيش المصري ببرج العرب، كما ودع النادي الأهلي

ويعاني فريق النادي الأهلي من أزمات كبيرة في الفترة الأخيرة على مستوى كل القطاعات بالنادي، خاصة فريق الكرة الذي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة القاسية من نادي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب نهائي البطولة برادس رغم فوز الأحمر بنتيجة 3-1 في استاد الجيش المصري ببرج العرب، كما ودع النادي الأهلي البطولة العربية للأندية "كأس زايد" بعد التعادل مع فريق الوصل الإماراتي بنتيجة 1-1 وهو ما دفع إدارة النادي لإقالة كارتيرون المدير الفني للفريق ومصطفى كمال مدرب حراسي المرمى ومايكل ليندمان مدرب الأحمال وتكليف محمد يوسف بتولي مهمة المدير الفني مؤقتًا.