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انت الان تتابع أحدث فيلم أكشن للمخرج مايكل باي في أبو ظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبدالحميد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م
للمرة الثانية، تتجه شركة نيتفليكس إلى الإمارات لإنتاج أحدث أفلامها، وهو Underground 6 الذي سيتم تصوير 50% من مشاهده بالدولة الخليجية، والفيلم من نوعية الإثارة والأكشن، وهو من إخراج مايكل باي وبطولة رايان رينولدز.. وسيقيم فريق العمل الذي يضم أكثر من 300 شخص، لمدة 30 يوما في دولة الإمارات، وسيتم التصوير في أربعة مواقع مختلفة تشمل أبوظبي وصحراء ليوا بالإضافة إلى الشارقة ورأس الخيمة، ليشكل هذا الفيلم عودة شركة نيتفليكس لأبو ظبي مرة أخرى بعد أن صورت فيلمها "إله الحرب" بطولة براد بيت.
الفيلم مفعم بالإثارة والحركة، وتدور قصّته حول ستة أشخاص سخطوا من الأنظمة الشريرة ليقرروا تشكيل فريق يجوب العالم لمواجهتهم. عن التصوير في أبو ظبي المخرج مايكل باي قال: "يتطلب الفيلم مجموعة متنوعة من مواقع التصوير التي يمكنها تحقيق رؤيتنا، وهو ما دفعنا للقدوم إلى أبوظبي بوصفها مدينة رائعة تزخر بتشكيلة
الفيلم مفعم بالإثارة والحركة، وتدور قصّته حول ستة أشخاص سخطوا من الأنظمة الشريرة ليقرروا تشكيل فريق يجوب العالم لمواجهتهم.
عن التصوير في أبو ظبي المخرج مايكل باي قال: "يتطلب الفيلم مجموعة متنوعة من مواقع التصوير التي يمكنها تحقيق رؤيتنا، وهو ما دفعنا للقدوم إلى أبوظبي بوصفها مدينة رائعة تزخر بتشكيلة متنوعة من المعالم والمناظر الساحرة، بالإضافة الى البنية التحتية المتطوّرة والمرافق العالمية. وأنا متحمس من اجل تصوير مشاهد الفيلم خلال الأسابيع القادمة."
النجم العالمي رايان رينولدز سعيد بالإقامة في أبو ظبي وعن ذلك قال: "يُعد التصوير بأبوظبي محطة بارزة في إنتاج الفيلم، ولن تكتشفوا السبب وراء ذلك إلا بعد طرحه على شاشات العرض. وعلى الرغم من تواجدنا منذ بضعة أيام فقط، إلا أن حفاوة وترحيب الجميع جعلني أشعر بفرحة كبيرة".
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