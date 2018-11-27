دكتور عراقي: محمد بن سلمان تعرض لأشرس هجوم من الشرق والغرب

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

أثارت تغريدة لمغرد عراقي عبر موقع التواصل 'تويتر' ردود فعل حماسية وايجابية من قبل السعوديين والعرب بشكل عام.

وكتب المغرد الذي يدعى 'د.علي العراقي':"محمد بن سلمان رجل تعرض لأقوى وأشرس هجوم من الشرق والغرب، فلم ينتظر حتى تبرد الازمة ولم يخرج بخطاب رسمي يحشد الجمهور ولم يدشن حساب بتويتر يغرد بالعربي والتركي، بل جال بلاده طولا وعرضا حوله الشعب، وزار الإمارات والبحرين ومصر ورؤساء دول بإستقباله.. بإختصار: رجل صعب يتكرر حافظوا عليه".

وتفاعل المغردون عبر تويتر مع تغريدة العراقي مبتهلين الله عزوجل بأن تنتهي هذه الأزمة التي أعطتها وسائل الإعلام الشيطانية التركية والقطرية والإيرانية أكثر من حقها، رغم معرفتهم أن الحقيقة عكس ذلك.