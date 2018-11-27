توانسة وخليجيون يغردون: تونس تبقى في قلب كل سعودي

الخليج 365

تفاعل خليجيون وتوانسة اليوم مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحت شعار " تونس في قلب كل سعودي.

وقال منصور الخميس على حسابه، الشعب التونسي في أغلبه عروبي أصيل ينظر لدعوات الديموقراطية والعلمنة وحرية المثلية الجنسية والدعارة التي تقودها بعض فئات الشعب على أنها شذوذ عن القيم العربية والإسلامية وحتى الإنسانية لذلك الشعب الأصيل سيرحب بسمو ولي العهد والفئات الشاذة لا تمثل إلا نفسه.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى تونس في اطار زيارته التي قام بها الى الامارات والبحرين والقاهرة.