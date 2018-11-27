محمد بن سلمان يبعث برقية شكر للرئيس السيسي

بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته مصر، على حسن استقباله، مشيرًا إلى أن المباحثات التي أجراها الطرفان أكدت على الأخوة المتميزة التي تربط البلدين والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في كافة المجالات.

وكان هذا نص البرقية:

"يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وتابع ولي العهد: "فخامة الرئيس.. لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم".

واختتم برقيته: "راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".