يرافقه بن زايد.. محمد بن راشد يشهد انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

وقال محمد بن راشد: "شهدت اليوم مع أخى محمد بن زايد انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات بحضور أولياء العهود والوزراء وأكثر من ٢٥٠ جهة حكومية اتحادية ومحلية ... هدف الاجتماعات أن نجيب على سؤالين .. أين وصلنا اليوم كدولة ؟ وأين نريد أن نصل فى الخمسين سنة القادمة ؟".
وتابع :الاجتماعات السنوية هي محطة وطنية سنوية في أجندة دولة الامارات، فيها تلتقي كل المؤسسات الحكومية، وفيها نطرح كل الأفكار الجديدة، وفيها نناقش كل المشاريع السابقة، وفيها يعرف الجميع ما هي طموحاتنا الجديدة في كافة القطاعات".
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