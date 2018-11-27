شكرا لقرائتكم خبر التحالف يسلم 15 طفلا مغرر بهم للحكومة الشرعية اليمنية بعد تأهيلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ممثلة في وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة اليوم، 15 طفلا يمنيا من المغرر بهم الذين جرى القبض عليهم أثناء المواجهات العسكرية مع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عدد من جبهات القتال على حدود المملكة، لمندوب الحكومة اليمنية الشرعية.

وتمت إجراءات تسليم الأطفال بقيادة قوة شرورة بحضور عدد من مندوبي قوات التحالف، ومشاركة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ومندوب هيئة الهلال الأحمر السعودي، ورئيس وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح، ومندوب الحكومة الشرعية، ومندوب هيئة حقوق الإنسان بالمملكة.

وتم تسليم كل طفل مبلغ من المال كهدية مقدمة من قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، فيما قدمت قيادة قوة شرورة هدايا رمزية لهم، بعد ذلك أخذت الصور التذكارية بهذه المناسبة، وتم نقلهم بالحافلات المعدة عن طريق البر إلى مأرب.

وعملت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ممثلة في وحدة حماية الأطفال بتأهيل الأطفال الـ15 لمدة ثلاثة أشهر قبل تسليمهم للحكومة الشرعية اليمنية، ويشكلون الدفعة الخامسة التي تم إعادة تأهيلهم، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الأطفال المعاد تأهيلهم من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن 102 طفل يمني.

يشار إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقدم جهودا متعددة، في سبيل إعادة الأمن والاستقرار لليمن والحفاظ على وحدة شعبه.

واهتمت قوات التحالف بحماية وتأهيل الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل الميليشيات الحوثية، حيث قامت بتأسيس "وحدة حماية الأطفال" في قيادة القوات المشتركة.

وتهدف الوحدة التي تأسست عام 2017م بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والتي تؤكد التزام المملكة بحماية الأطفال في النزاع المسلح، إلى تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم، عقب تجنيدهم واستخدامهم من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.