شكرا لقرائتكم في رابع محطاته العربية.. ولي العهد السعودي يصل تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم (الثلاثاء)، إلى تونس في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى المطار، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وتعد تونس المحطة الرابعة في جولة الأمير محمد بن سلمان، بعد الإمارات والبحرين ومصر.