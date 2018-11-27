شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة أمام البرلمان: هناك خطة لتوزيع المجمعات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ن هناك خطة لاعادة التوزيع الجغرافى للمجمعات الصناعية بالصعيد ، من أجل تكلفة الإنتاج وتوزيع العمالة والحد من الهجرة الداخلية .

وقال نصار ، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، إنه سوف يتحدث مع وزير المالية ، حول الجمارك المفروضة على الأخشاب المستوردة ، مؤكدا أن جاء الى منصبه ليساهم فى حل مشاكل القطاع الصناعى ، وسبق أن عقد سلسلة من الإجتماعات مع الوزير السابق المهندس طارق قابيل ، لبحث الملفات المتعلقة بقطاع الصناعة ، وفيما يتعلق بمشكلة التوك توك وإنتشاره خاصة مع استيراده ومكوناته من الخارج ، قال نصار ، إن التوك توك منتج مطلوب اجتماعيا ، ولكن هناك بعض المشكلات جارى بحثها من جميع الوجوه .