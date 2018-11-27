شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغول لـ"وزير الصناعة": إعفاء الخشب التركى من الجمارك يضر بالمنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه سيوجه تساؤل لوزير الصناعة بشأن أسباب إعفاء الخشب التركى بشكل كامل من الجمارك، وهو ما يضر بمنتج الخشب المحلى، بسبب عدم وجود تنافسية.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الحكومة عليها تشجيع المنتج المحلى، خاصة أن الأخشاب المصرية مكدسة فى المصانع وشركات التصنيع فى الوقت الذى نجد فيه إعفاء كامل للخشب التركى من الجمارك ، مضيفا هناك ضرورة لتشجيع المنافسة بين منجات الخشب المحلى، ومنتجات الخشب المستوردة .
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