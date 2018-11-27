شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: "نتكامل مع الحكومة ولا نتنافس ونمد لها ذراع التعاون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، إن طلبات الإحاطة من الوسائل المرنة لمراقبة أداء الحكومة، وهى بمثابة جرس إنذار لمعرفة الخلل، والمجلس دائما يمد ذراع التعاون للحكومة، ولم نؤخر تشريع على الإطلاق، وكما صرحت دائما وأبدا نحن نتكامل مع الحكومة ولا نتنافس على الإطلاق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لغادة والى وزيرة التضامن، بشأن بعض المشاكل والعقبات التى تواجه صرف معاش تكافل وكرامة.

وخلال الجلسة العامة ايضا قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان ينقل للوزارات تفاصيل قد لا يستطيع لسبب أو لأخر أن ينقلها مستشاريهم لهم بالصورة المطلوبة، منتقدا عدم الوصول للهدف الأسمى لمعاش تكافل وكرامة وذلك من خلال تنقية الكشوف وتنقيح بيانات صرف المعاش حتى لا تكون هناك مشاكل تواجه الفئات المستحقة.

وطالب السجينى، وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتضامن الاجتماعى وذلك لسهولة تنقية الكشوف وفقا لقاعدة بيانات صحيحة وهذا لما يمتلكه الجهاز من معلومات دقيقة.

وفى نفس السياق أيضا قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن فساد البحث جعل ممن لا يستحقون الحصول على معاش تكافل وكرامة يحصلون عليه، لافتا إلى وجود واقعة بالفيدو تؤكد حصول بعض الأشخاص على مبالغ مالية نظير إدراج أسماء بعض المواطنين فى معاش تكافل وكرامة.

وطالب عضو مجلس النواب بوضع آلية محددة لصرف معاش تكافل وكرامة، وإطلاع النواب على هذه الآلية، مؤكدا على انهة مع تنقية الكشوف ولكن لابد ان تتم هذه العملية وفقا لقاعدة بيانات دقيقة.