شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالبرلمان يطالبون الحكومة بتوفير الغاز للمصانع ومواجهة المهربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بمواجهة المهربين لدعم صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الغاز للمصانع بأسعار مناسبة دعما للمصانع المتعثرة ، حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة ، عن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد .

وقال النائب عفيفى كامل، إن الدولة لابد أن تتخذ إجرءات حاسمة لدعم المصانع المتعثرة، مضيفا أن المصانع غير المستغلة ومتوقفة تعد إهدار للمال العام، وأنه يرفض فكرة بيع المصانع وأصولها أو طرحها فى البورصة، قائلا: "أبيع مصنع عشان أدفع مرتبات العاملين فيه!، هذه الأصول ملك للشعب، ويجب تطوير وتشغيل هذه المصانع".

من جانبه، طالب قال النائب محمد المرشدى: "لا حل لمصر سوى الصناعة وتنمية الصناعة وهى الخيار الاستراتيجى لحل المشاكل الاستراتيجية فى مصر، والمصانع فى الصناعات النسجية أصبحت غير قادرة على تدبير احتياجاتها، مشاكل كثيرة فى غيبة وزارة الصناعة، وكل وزراء المجموعة الاقتصادية كل ما نقعد معاهم يقولوا هنضرب بيد من حديد على التهريب وحتى الآن لم تتخذ أى خطوة"، مطالبا وزير الصناعة بعقد اجتماع عاجل مع غرفة الصناعات النسجية التى أصبحت الآن فى غرفة الإنعاش ـ بحسب قوله، مستطردا: "المصانع لم تعد قادرة على بيع منتجاتها لكثرة التهريب".

فيما طالب النائب محمد خليفة، وزير التجارة والصناعة بإنقاذ 250 مصنع للغزل والنسيج فى المحلية بمحافظة الغربية، لعدم وجود غاز، مؤكدا أن هذه المصانع مهددة، وطالب وزير الصناعة بعقد اجتماع عاجل مع وزير البترول لحل هذه المشكلة.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على حديث النائب محمد خليفة، قائلا: "وردت عبارة أطلب من الوزير عقد اجتماع مع كذا، دى حكومة لا تطلب منها عقد اجتماع، ممكن المجلس يكلف بذلك ، بدوره قال النائب محمد عباس: "المصانع المتوقفة ثروة قومية مهدرة، ويجب ربط المصانع الجديدة التى ستفتح فى مصر بالإنتاج الزراعى".